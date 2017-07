Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: bella domenica…

Bella giornata grazie alla Luna Piena in Capricorno! Ancor più se dovete fare un piccolo spostamento o avete un appuntamento romantico. Qualcuno che vi è piaciuto e, ora, avrete voglia di conoscerlo meglio: fate pure, ponete tutte le domande che volete, non sarà scambiato per un interrogatorio…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]