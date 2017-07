Oroscopo Vergine del 1 luglio 2017

Oroscopo del 1 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

L’istinto di possesso è molto accentuato e, visto che molti Vergine sono collezionisti, può essere che nel mirino ci sia un nuovo oggetto o qualcosa che desiderate in modo particolare. Aggiungiamo che l’istinto del possesso potrebbe manifestarsi anche in settori diversi: ad esempio, quello dell’amore. In questo caso, fareste bene a ricordare che non siete proprietari dell’altro/a…

