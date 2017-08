Oroscopo Vergine: del 1 settembre 2017

Oroscopo del 1 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: seguire l’intuito…

Se oggi seguiste l’intuito, invece di razionalizzare tutto, vi trovereste in un mondo perfetto: quello in cui le cose si realizzano senza star lì a riflettere troppo. E’ raro che il vostro segno segua l’istinto eppure, è si rivela sempre una guida eccellente. Un piccolo esempio: al ritorno al lavoro, c’è un nuovo collega che non vi fa una buona impressione. Ebbene, seguitela, non va ignorata.

