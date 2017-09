Oroscopo Vergine del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: molto suscettibili…

Settimana un po’ movimentato, potreste avere un’accesa discussione con una persona e non sarete teneri… Siete parecchio reattivi, suscettibili, irritabili e ve la prendete con il primo che passa! A meno che non vi becchiate un virus stagionale. La cosa migliore, dunque, è che per tutta la settimana manteniate la calma, vi muoviate con una certa prudenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]