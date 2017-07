Oroscopo Vergine del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

una messa a punto…

Possibile una messa a punto nelle relazioni affettive: potrebbe riguardare il vostro comportamento o quello del/la partner. Il problema, in questo secondo caso, è che avete lasciato campo libero, non avete posto limiti e ormai gli atteggiamenti sono radicati. Avete difficoltà a riprendere in mano una situazione che è sfuggita al vostro controllo da tempo. Ma voi sapete bene che, in questo senso, dovete darvi da fare (soprattutto seconda decade).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]