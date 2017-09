Oroscopo Vergine del 12 settembre 2017

Oroscopo del 12 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: prendete tutto, troppo, sul serio…

Mercurio è appena tornato nel vostro segno e subito si scontra con la Luna e Marte: non si può certo dire che sarete di buonumore, prenderete tutto – troppo – seriamente. Troppo seriamente visto che l’odierna Luna in Gemelli non lo è affatto e Marte insieme a Mercurio possono dar luogo a battute provocatorie. Non vi piacerà ciò che ascolterete oppure sarete voi a dire cose poco gentili.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]