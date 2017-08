Oroscopo Vergine del 13 agosto 2017

Oroscopo del 13 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

lontani dai problemi…

E’ una domenica eccellente, forse perché vi troverete in un posto che vi piace, lontano da tutto ciò che riporta alla mente i problemi d’amore o di lavoro. Alcuni Vergine, infatti, vivono una relazione sbagliata di cui, per vari motivi, non riescono a liberarsi mentre altri vivono un momento di lentezza, di mancanza di progresso nel lavoro. Tranquilli, Giove sta affilando le sue armi…

