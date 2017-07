Oroscopo Vergine del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

occhio all’imbroglio…

Un amico o un conoscente, potrebbe confondervi e far vacillare alcune certezze. Non lasciatevi influenzare eccessivamente e attenzione se si tratta di denaro poiché, in questo senso, la persona potrebbe spingervi a commettere una sciocchezza. Non firmate alcunché, non promettete niente, non date niente: c’è aria di imbroglio che potrebbe, tuttavia, anche essere di tipo sentimentale e potreste capirlo con tristezza.

