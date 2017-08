Oroscopo Vergine del 14 agosto 2017

Oroscopo del 14 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

mille riflessioni…

Immersi in mille riflessioni (forse inutili) e a farne le spese, potrebbero essere i rapporti col mondo circostante. Lasciate perdere, soprattutto se siete in vacanza o, comunque, in ferie. Le persone che vi stanno accanto, oltretutto, in questo momento potrebbero esservi utili o potreste essere voi a dare una mano, fatto quest’ultimo, che a voi piace sempre…

