Oroscopo Vergine del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

immersi nei pensieri…

La disarmonia tra Luna e Saturno, avrà l’effetto di isolarvi dagli altri. Immersi eccessivamente nei vostri pensieri, sarete poco attenti nei confronti di chi vi circonda. Potreste esser preoccupati per un progetto che non fa passi avanti o per un amico o un familiare che ha problemi ma non potete far nulla. Il che per la Vergine, sempre pronta a dare una mano, a dare buoni consigli, a rendersi utile… è davvero il colmo! Ed è proprio questa sensazione d’impotenza che per voi è difficile da vivere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]