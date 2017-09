Oroscopo Vergine del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: un progetto vi mette di buonumore…

Un giovedì in cui amicizia e solidarietà sono in primo piano, la vostra naturale tendenza ad aiutare, curare e alleviare i problemi, è accentuata dai passaggi odierni. Non è escluso, d’altra parte, che una o più persone, lancino un SOS… Più in generale, è una giornata in cui non vi annoierete, le prospettive sono entusiasmanti! Un progetto, a breve o medio termine, vi mette di buonumore.

