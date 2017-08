Oroscopo Vergine del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

il dovere…

Dovrete farvi carico di qualcosa o vi sentirete responsabili di una persona ma non lo farete con il cuore e non perché non ne abbiate voglia. Avrete, invece, la sensazione di farlo per dovere a alla fine vi organizzerete e, grazie a Venere che fino al 26 vi sostiene, riuscirete a trovare un po’ di tempo per fare solo ciò che piace a voi…

