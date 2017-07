Oroscopo Vergine del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

prendere tutto di traverso…

Molto ricettivi e ipersensibili, attribuirete a chi vi circonda delle intenzioni che non hanno… Evitate di suggestionarvi a furia di rimuginamenti. Se avete strane sensazioni rispetto a una persona, non concedetevi fiducia poiché oggi, siete un po’ paranoici. Tranquilli, a volte lo siamo tutti e accade quando siamo un po’ scossi: c’è la tendenza a prendere tutto di traverso e a vedere/sentire delle cose in modo esagerato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]