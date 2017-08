Oroscopo Vergine del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

piedi per terra…

Piedi per terra, evitate distrazioni: oggi dovete fare attenzione a non perdere qualcosa o, ancora, a lasciarvi manipolare. Non concedete la vostra fiducia facilmente, anche se la persona che vi chiede o vi propone qualcosa, vi sembra assolutamente onesta. In questo momento il giudizio non è lucido e potreste ingannarvi o essere ingannati.

