Oroscopo Vergine del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

accendere l’entusiasmo…

La Luna in Pesci con voi è un po’ aggressiva e vi sentite inquieti in modo assolutamente irrazionale ma ci sarà un amico, o un familiare, che vi aiuterà a vedere le cose in un’altra ottica. Le parole saranno tuttavia sufficienti a scacciare l’ansia? Potrebbe essere utile anche staccarvi dalla routine, fare qualcosa che accenda il vostro entusiasmo.

