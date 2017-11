Oroscopo Vergine del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

le condizioni migliori per…

La congiunzione Luna-Giove è splendida e decuplica gli affari, se lavorate in proprio il passaggio crea le condizioni migliori per aumentare la clientela. Se, invece, siete dipendenti, a crescere saranno le vostre responsabilità ma ne sarete soddifatti: è proprio ciò di cui avete sempre bisogno per sentire che valete, che siete stimati, apprezzati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]