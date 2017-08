Oroscopo Vergine del 17 agosto 2017

Oroscopo del 17 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

amicizia in primo piano…

Amicizia in primo piano: può essere trascorriate del tempo con gli amici o verranno a trovarvi e, in questo caso, non è escluso li ospitiate per qualche giorno. Ma potreste anche passare le vacanze con loro… In ogni caso, avete previsto dei momenti piacevoli. E l’amore, al momento e soprattutto per chi è in coppia, è solo rose e fiori.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]