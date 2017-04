Oroscopo Vergine del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: soddisfatti dei risultati…

E’ un buon inizio settimana, sarete soddisfatti dei risultati e riceverete bei complimenti. Non fate i modesti e accettateli! Non sminuite il vostro valore dicendo che quanto avete fatto “è normale”. Al contrario, cercate di congratularvi con voi stessi, anche se non vi riesce molto bene… Siete invece campioni quando si tratta di giudicarvi con severità e dubitare di ciò che fate o siete.

