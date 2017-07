Oroscopo Vergine del 17 luglio 2017

Oroscopo del 17 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

relax…

I pianeti vi suggeriscono di rilassarvi, lasciarvi andare un po’ ma siamo sicuri che da soli avete capito che ultimamente vi stressate per delle sciocchezze. L’ideale sarebbe concedervi una vacanza o rimanere tranquilli in casa e distrarvi, così da placare i neuroni. Seconda decade: è un lunedì in cui rischiate di fare scelte sbagliate; evitate di farvi raggirare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]