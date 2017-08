Oroscopo Vergine del 18 agosto 2017

Oroscopo del 18 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

si profilano belle opportunità…

Pian piano, il Sole si sta avvicinando al vostro segno e, dalla settimana prossima segnerà un ottimo periodo, in cui si presenteranno diverse opportunità. E, insieme, iniziate ad avvertire le prime vibrazioni di Giove in Scorpione: vi permetterà di diversificare le vostre attività o di far parlare – positivamente – di voi. E i rapporti con il partner, il mondo circostante saranno ugualmente armoniosi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]