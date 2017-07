Oroscopo Vergine del 18 luglio 2017

Oroscopo del 18 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

un’occasione d’oro ma…

I desideri personali si intensificano, volete concretizzarli con urgenza. Non aspetterete lo svolgersi degli eventi ma sarete voi a smuovere le acque… Un atteggiamento determinato che ripaga ma concentrati come siete sui vostri desideri e bisogni, dovete fare attenzione che non vi sfugga un’occasione d’oro. Terza decade: arriva la soluzione a un problema che vi preoccupa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]