Oroscopo Vergine del 19 aprile 2017

Oroscopo del 19 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: nervosi…

Problemi con un collega che è di malumore o con un oggetto utile per lavorare e che vi molla da un momento all’altro… Rimane il fatto che oggi avrete i nervi a mille! Non lo farete vedere, terrete il tutto per voi ed è possibile che concludiate la giornata con un gigantesco mal di testa. E’ ciò che accade quando si reprimonno emozioni e sentimenti: il corpo parla al posto vostro e protesta!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]