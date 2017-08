Oroscopo Vergine del 2 agosto 2017

Oroscopo del 2 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

una promessa è troppo bella per essere…

Sensibili a una dissonanza che riguarda il denaro: potrebbero aver promesso una somma ma dubitate che un giorno, ne entrerete in possesso. Non avete torto, potrebbero aver raccontato delle favole… A meno non riceviate, o abbiate già ricevuto una somma di denato che non corrisponde a quanto detto in partenza. Occhio, ancora per un po’ di tempo, a tutte le promesse che sembrano troppo belle per essere vere!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]