Oroscopo Vergine del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

abusare del potere…

Positivamente sensibili all’opposizione Marte-Plutone: l’aspetto vi regala forza, potere, quello che avete sugli altri e soprattutto su voi stessi. Ma fate attenzione: chi vi è accanto potrebbe chiedersi se non abusiate di questo potere, come una sorta di rivincita su un passato in cui non sempre eravate in questa posizione di forza. Cercate di rimanere entro limiti ragionevoli poiché, se male utilizzato, il potere plutoniano può ritorcersi contro di voi.

