Oroscopo Vergine del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: diffidenti…

Solitamente, l’arrivo del Sole in Toro per voi coincide con un periodo caloroso e conviviale ma quest’anno sarete molto diffidenti nei confronti di tutto e tutti. Rischiate di fissarvi e se normalmente siete discreti, riservati, avrete difficoltà a non esprimere chiaramente ciò che pensate: alcune situazioni saranno molto contrarianti.

