Oroscopo Vergine del 20 luglio 2017

Oroscopo del 20 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

poco entusiasmo…

Marte in Leone si posiziona alle spalle del vostro segno, frena la volontà e l’entusiasmo nel lavoro. Potrebbe essere che non riusciate a portare a termine alcune iniziative, il che non è un fatto abituale per la Vergine. Se invece siete in vacanza è un buon passaggio: vi aiuterà a rallentare il ritmo e occuparvi di cose senza importanza, che vi rilasseranno: non sarete stressati, come accade nel resto dell’anno…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]