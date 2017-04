Oroscopo Vergine del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: altro che inattivi…

Il passaggio di Marte in Gemelli, da oggi, per voi non è il massimo ma nessuno potrà rimproverarvi di essere inattivi… Anzi, a furia di voler fare troppo rischierete di esaurire la riserva di energie. La natura perfezionista del vostro segno, con il transito è accentuata, preferite il “troppo” al “poco”. Non è escluso che abbiate (piccoli) problemi con un capo o un genitore.

