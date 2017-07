Oroscopo Vergine del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

amicizia e solidarietà…

Amicizia e solidarietà oggi sono in primo piano: vorrete solo dare una mano o accettare l’aiuto di una persona. E’ il vostro stato d’animo a cui, fortunatamente, corrisponde la realtà (e non è sempre così). In questo momento, essere attenti ai problemi degli altri, prendervi cura di loro, vi fa impegnare al meglio le energie.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]