Oroscopo Vergine del 21 novembre 2017

Oroscopo del 21 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

occhi aperti…

Luna e Giove sono in armonia con il vostro segno: alcune persone vi dicono tante cose, fanno belle promesse ma attenzione che non siano campate in aria… Siete vulnerabili al potere seduttivo di alcune persone e prendete tutto alla lettera. Atteggiamento che potrebbe poi far arrivare qualche delusione. Per cui, occhi aperti non fatevi imbambolare da nessuno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]