Oroscopo Vergine del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

prendervi cura di…

Quando il Sole, come ora, entra in Leone solitamente annuncia un periodo in cui vi rilassate, siete più spettatori che attori ma quest’anno dovrete invece prendervi cura di una persona. Il passaggio indica che potrebbe ammalarsi qualcuno oppure che dovrete aiutare la persona a sistemare rapidamente un problema.

