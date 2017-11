Oroscopo Vergine del 22 novembre 2017

Oroscopo del 22 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

la fine e l’inizio di…

Il Sole entra in Sagittario e, per il vostro segno, segnala la fine e l’inizio di alcune cose. Potrebbe coincidere, ad esempio, che una situazione affettiva confusa ora inizia a stabilizzarsi e già avete messo in discussione qualcosa, ora vedrete i risultati. Ma il transito è anche associato alla casa, alla famiglia, per cui non è escluso un trasloco, un trasferimento…

