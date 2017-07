Oroscopo Vergine del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

fastidi reali o immaginari…

La Luna Nuova in Leone è congiunta a Marte: potrebbe scatenare dei fastidi, reali o immaginari ma, sembra, che facciate un dramma per qualsiasi piccolo dettaglio. Attribuirete loro un’importanza che non hanno e tutto a causa dell’immaginazione che vi spingerà a vedere le cose in negativo. Per fortuna è un passaggio velocissimo e, oltretutto, quando martedì prossimo Mercurio entrerà nel vostro segno, tornerete ragionevoli.

