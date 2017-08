Oroscopo Vergine del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

una spesa indispensabile…

La Luna in Bilancia, per voi è spendacciona, vi obbligherà a tirar fuori una somma di denaro per una spesa indispensabile. Se è il vostro compleanno riceverete bei regali, anche costosi, e penserete che non avrebbero spendere tanto per voi… Speriamo invece che non lo pensiate: vorrebbe dire che l’autostima è bassa e non vi accordate il valore che invece, sembra vi concedano gli altri.

