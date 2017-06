Oroscopo Vergine del 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

il senso del dovere ma…

Avete bisogno di novità, di vedere altre persone o immaginare la situazione in un’altra ottica per cui, cambiate atteggiamento mentale. Ad autorizzarvi è la Luna Nuova in Cancro: il vostro senso del dovere è talmente presente che non vi accordate tempo all’immaginazione e al sogno… Ma oggi, avete bisogno di proiettarvi altrove e non nel presente: sentirvi liberi d’immaginare qualsiasi cosa.

