Oroscopo Vergine del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

mettere le cose in chiaro…

Una questione di denaro potrebbe preoccuparvi: penserete, ad esempio, di non dover pagare una somma reclamata con insistenza da qualcuno. Ma metterete le cose in chiaro. Ciò che più detestate è che vi scoccino per questo tipo di situazioni e solitamente fate in modo di non trascinarle. Contrariamente al segno opposto dei Pesci, che invece rimanda sempre al giorno dopo. E oggi, avrete anche la piacevole sensazione di essere stati utili a qualcuno o qualcosa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]