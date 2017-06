Oroscopo Vergine del 25 giugno 2017

Oroscopo del 25 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

Potreste rimanere affascinati da un/a perfetto sconosciuto/a o da una persona con opinioni diverse dalle vostre. Subire il fascino non vuol dire che accadrà qualcosa, tanto più che spesso avete difficoltà a fare il primo passo (salvo abbiate l’ascendente in Ariete o in Leone). Più in generale vi attende un periodo molto piacevole, di cui dovete approfittare.

