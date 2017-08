Oroscopo Vergine del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

alcuni dettagli che…

Nella mente c’è un po’ di trambusto e cercherete il modo per prendere le distanze dalle difficoltà. Il punto è che vi fisserete su alcuni dettagli che confondono i pensieri, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento del partner, impediscono di separare il vero dal falso. E tornate senza soluzione di continuità alle piccole cose ma non avete la visione d’insieme che rivela, invece, molto di più…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]