Oroscopo Vergine del 29 giugo 2016

Oroscopo del 29 giugno 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

calma e razionalità…

Un po’ confusi, avete difficoltà ad allontanare la sensazione di “essere lì ma non essere lì” ma, per fortuna, solo nel corso della mattinata. Più in generale, la Luna nel vostro segno vi incoraggia a guardare le situazioni con calma e razionalità: in questo modo potrete risolvere qualsiasi problema e non essere travolti dalle emozioni.

