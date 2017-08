Oroscopo Vergine del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

il pelo nell’uovo…

Mercurio nel vostro segno, accentua il senso dell’osservazione, dell’umorismo a base di piccole frecciatine che all’apparenza sembrano innocue… Avete un senso dell’umorismo particolare, a volte gli altri non lo capiscono e, inizialmente, vi prendono sul serio ma capìta che leggano dietro le vostre battute e ridano di cuore. In ogni caso, in questo periodo, evitate di analizzare meno chi vi circonda e le situazioni, non cercate il pelo nell’uovo.

