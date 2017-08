Oroscopo Vergine del 30 agosto 2017

Oroscopo del 30 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

cuore e mente…

La Luna in Sagittario in aspetto con il vostro Sole, vi consiglia di ascoltare le emozioni, i sentimenti. La razionalità può essere fissata su un’idea ma tenete presente che se è in disaccordo con la parte emotiva, non vi sentirete motivati. In questo caso, non insistete e seguite le emozioni, accettatele poiché potrebbero portarvi verso cambiamenti felici!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]