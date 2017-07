Oroscopo Vergine del 30 luglio 2017

Oroscopo del 30 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

liberare la mente…

E’ una bella domenica, ideale per fare uno spostamento o una lunga passeggiata in campagna. L’atmosfera rilassante vi permetterà di distrarvi, liberare la mente: toccherete con mano quanto vi farà bene, soprattutto alla seconda e terza decade i cui pensieri in questo momento girano in tondo e sono deprimenti oppure sono abbastanza confusi (seconda decade>).

