Oroscopo Vergine del 31 luglio 2017

Oroscopo del 31 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

viva l’amicizia…

Venere entra in Cancro e, in questo periodo, probabilmente apprezzerete più le manifestazioni d’amicizia, la complicità e la libertà che offrono questo tipo di rapporto. L’amore vi sembrerà vincolante… Il transito è breve, ma approfittatene per chiamare gli amici, organizzare uscite e serate divertenti. In coppia, forse dovrete trascinare il partner e non è detto che sia di suo gradimento. Infine, per alcuni Vergine, un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d’amore.

