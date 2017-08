Oroscopo Vergine del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

vietato scappare se…

E’ un momento in cui potete intrecciare numerose conoscenze per cui siate più elastici… Se una persona cerca di approcciarvi, vietato scappare; cercate di stabilire dei rapporti, anche se si tratta soltanto di quelli tipici in vacanza. Chi, invece, è in città e lavora sarà positivamente coinvolto negli impegni oppure frequentare uno stage, un corso di formazione e vi sarà molto utile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]