Oroscopo Vergine del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

una pausa…

Mercurio in Leone vi invita a concedere una pausa alla mente, alle idee: per cui, anche se volete risolvere un problema, invece di rimuginare a manetta o chiedere consiglio, cercate di affidarvi all’istinto poiché sarà al top. Ciò vi consentirà di essere più rilassati e, oltretutto più in sintonia con il mondo circostante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]