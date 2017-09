Oroscopo Vergine del 7 settembre 2017

Oroscopo del 7 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: più critici del solito…

Circola inquietudine: oggi non vi fidate di qualcuno o avete dubbi sulla qualità del vostro lavoro. In breve, non vi sentite sicuri sia nei confronti degli altri (o del partner) che di voi stessi. E’ un fatto frequente che a volte vi aiuta mentre altre si rivela totalmente inutile. Cercate di valutare bene la situazione e ditevi che oggi siete più critici del solito e rischiate di esagerare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]