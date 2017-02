Oroscopo Vergine del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine: spazio ai sogni…

La Luna in Cancro fa spazio ai sogni e all’immaginazione. Spesso, ed è noto, siete troppo calati nella realtà, nei fatti pratici. Ciò fa di voi persone sicuramente presenti, al corrente delle situazioni, avete una soluzione rapida per sistemarle. Ma lasciare spazio ai sogni non è inutile, anzi, il contrario… E’ un bisogno che appartiene a ogni essere umano, contribuisce a mantenere un buon equilibrio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com