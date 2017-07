Oroscopo Vergine del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

divertimento e piacere…

In sintonia con voi stessi e la persona amata ma non solo, nel fine settimana divertimento e piacere sono in primo piano. Se siete single, rifletterete su una recente conoscenza; è possibile che voi, o l’altro/a, abbiate preso la situazione un po’ troppo seriamente o interpretato male alcuni segnali. In due parole, circola un po’ d’illusione che andrebbe spazzata via…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]