Oroscopo Vergine del 9 agosto 2017

Oroscopo del 9 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

non affrontate frontalmente…

Volete trascorrere una bella giornata? Allora, cercate l’intesa con chi vi circonda, non affrontate frontalmente le persone care: dovete essere astuti! E quando volete siete più furbi di altri segni… Su un altro piano: l’armonia tra Mercurio e Venere annuncia un incontro positivo o una proposta allettante ma, attenzione, non prendete tutto per oro colato. Pretendete prove concrete: in caso contrario, mettete una pietra sopra.

