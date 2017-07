Oroscopo Vergine del 9 luglio 2017

Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Vergine:

un progetto ambizioso ma…

Bel Plenilunio in Capricorno, che illumina le amicizie e oggi avranno la priorità. Forse avrete l’occasione di rivedere persone con cui, per un periodo di tempo, siete stati molto vicini ma la distanza vi ha allontanato… Ma il plenilinio può parlare anche di un progetto, qualcosa di ambizioso e che è costamentemente in un angolino della vostra mente: non potrete realizzarlo immediatamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]