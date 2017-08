Oroscopoi Gemelli 1 settembre 2017

Oroscopo 1 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

far colpo su…

Desiderosi di far colpo su una persona ma, annunciano gli astri, è meglio non insistere troppo. L’ottimista Giove è in buon aspetto con il sobrio Saturno, il che sollecita grandi speranze rispetto a una relazione, la voglia di entrare in contatto con questa persona travolgendola con il vostro entusiasmo. Potreste invece scoprire che mantenendo un atteggiamento più riservato, scatenerà più interesse…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]